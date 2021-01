Il governo italiano blocca l’export di missili e bombe verso l’Arabia e gli Emirati (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il provvedimento del governo revoca anche le licenze concesse in precedenza da un altro governo per oltre dodicimila bombe L’Italia ha fermato le esportazioni di armi verso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Il tutto dopo che erano state espresse preoccupazioni sul fatto che le armi italiane potessero essere utilizzate per uccidere civili nello L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il provvedimento delrevoca anche le licenze concesse in precedenza da un altroper oltre dodicimilaL’Italia ha fermato le esportazioni di armiSaudita e gliArabi Uniti. Il tutto dopo che erano state espresse preoccupazioni sul fatto che le armi italiane potessero essere utilizzate per uccidere civili nello L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

amnestyitalia : ??Il Governo italiano revoca l’export di bombe verso Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti! Un atto storico che revo… - marattin : Oggi ci sono due mie riflessioni. Una sul quotidiano tedesco Frankfurte Allgemeine, in cui parlo di come potrebbe e… - M5S_Europa : Da #Salvini a #Renzi, in questi giorni ne abbiamo sentite di bufale. Le parole del Commissario UE Hahn ristabilisco… - matteo19631 : Quindi il governo italiano non farà comprare petrolio dall’Arabia Saudita, dall’Iran, dalla Libia ecc.ecc. - ciccio_liso : RT @amnestyitalia: ??Il Governo italiano revoca l’export di bombe verso Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti! Un atto storico che revoca, n… -