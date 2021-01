Il Giorno della Memoria all’IS Bergamo | “Un’installazione raccoglie i pensieri degli studenti”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 29 gennaio 2021) “Coltivare laè ancora oggi un vaccino prezioso contro l’indifferenza e ci aiuta, in un mondo pieno di giustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare”. Le parolesenatrice Liliana Segre racchiudono il ruolo fondamentale che la Giornatariveste all’internonostra Storia e delle nostre radici. Ma come si traduce questo grande obiettivo all’internovita di classe everticalità che rappresenta il percorso scolastico? Il Dipartimento di Italiano dell’ International School ofsi è posto questa domanda quando si è riunito per programmare le attivitàGiornata. “Sentivamo l’importanza di affrontare il tema con delicatezza e sensibilità”- ha ...