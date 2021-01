Il Festival di Sanremo compie 70 anni

Leggi su panorama

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Il primodella Canzone Italiana, inaugurato settant'fa, si svolse quasi in sordina. Non c'era la platea del teatro Ariston, non c'erano i flash dei cronisti e la parata delle star, ma si tenne nella sala delle feste del Casinò di. Non c'era la televisione, che sarebbe arrivata soltanto duepiù tardi. Non c'era neppure la sfilata di cantanti, perché quel primoprevedeva la partecipazione di soli tre interpreti (due solisti e un duo). Fu tuttavia una finestra tra il passato delle grandi glorie melodiche della canzone italiana dell'Eiar del ventennio e la nuova vita delle star della canzone e delle case discografiche italiane. Quella prima edizione nasceva dalle macerie della guerra per ridare vita all'attività del Casinò il cui storico palazzo era stato risparmiato ...