Il dossier dei servizi segreti che allarma il governo: “Contagi sottostimati del 50%” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il giorno tanto atteso per il cambio dei colori delle regioni e l’aggiornamento della mappa colorata (bianca, gialla, arancione e rossa) è arrivato, ma un’ombra rischia di oscurare pesantemente questa giornata. Si tratta di un dossier che – come riporta Repubblica – sarebbe finito sulla scrivania del premier Giuseppe Conte. La documentazione è stata preparata dall’intelligence italiana e ridisegna drammaticamente al rialzo l’andamento pandemico degli ultimi due mesi. Secondo le informazioni riportate dal quotidiano, i nuovi positivi giornalieri in Italia sarebbero in realtà il 40-50 per cento in più di quelli rilevati ufficialmente. “Il totale dei Contagiati è sottostimato a causa del calo del numero dei tamponi avvenuto a metà novembre 2020”, scrivono gli analisti. Che lanciano due allarmi: la curva epidemiologica non sta piegando verso il basso tanto ... Leggi su tpi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il giorno tanto atteso per il cambio dei colori delle regioni e l’aggiornamento della mappa colorata (bianca, gialla, arancione e rossa) è arrivato, ma un’ombra rischia di oscurare pesantemente questa giornata. Si tratta di unche – come riporta Repubblica – sarebbe finito sulla scrivania del premier Giuseppe Conte. La documentazione è stata preparata dall’intelligence italiana e ridisegna drammaticamente al rialzo l’andamento pandemico degli ultimi due mesi. Secondo le informazioni riportate dal quotidiano, i nuovi positivi giornalieri in Italia sarebbero in realtà il 40-50 per cento in più di quelli rilevati ufficialmente. “Il totale deiati è sottostimato a causa del calo del numero dei tamponi avvenuto a metà novembre 2020”, scrivono gli analisti. Che lanciano due allarmi: la curva epidemiologica non sta piegando verso il basso tanto ...

eire_dani : RT @ItalianPolitics: ++ #Coronavirus. Secondo un dossier dei nostri servizi, i nuovi positivi giornalieri in Italia sarebbero in realtà mol… - Marcello_1979 : RT @ItalianPolitics: #Coronavirus #Terapieintensive. Sempre dal dossier dei nostri servizi: si può dedurre che vi è stata una fase di ripre… - Lalla41231101 : RT @ItalianPolitics: #Coronavirus #Terapieintensive. Sempre dal dossier dei nostri servizi: si può dedurre che vi è stata una fase di ripre… - Lalla41231101 : RT @ItalianPolitics: ++ #Coronavirus. Secondo un dossier dei nostri servizi, i nuovi positivi giornalieri in Italia sarebbero in realtà mol… - ItalianPolitics : #Coronavirus #Terapieintensive. Sempre dal dossier dei nostri servizi: si può dedurre che vi è stata una fase di ri… -