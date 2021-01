Il diritto all’abitare e alla qualità della vita al centro di Agenda Torino 2031

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Proseguono gli incontri per strutturare l’del candidato sindaco delsinistra che correrà per amministrarenei prossimi anni. L’obiettivo è quello di offrire un capo lungo di visione e progettualità che non si estingua in un mandato ma che diacittà la possibilità di costruire sé stessa su basi che le conferiscano il ruolo di metropoli europea. Per farlo, il tavolocoalizione disinistra coordinato dal consigliere regionale Daniele Valle, ha da settimane iniziato un ciclo di incontri con le diverse animesocietà, affrontando criticità e ponendo idee di soluzione. La comunità, coi suoi bisogni, è stata aldelle riflessioni nate da un documento elaborato dalle coordinatrici ...