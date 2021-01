Il Covid può compromettere la fertilità maschile? Ecco le nuove scoperte

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 29 gennaio 2021)-19 può avere un effetto diretto sulla? A questa domanda, che ricorre dall'inizio dell'epidemia, non vi è ancora una risposta certa, sebbene siano stati condotti finora diversi studi. Il più recente indica che i casi gravi dipossono avere un impatto sullaa seguito della ridotta mobilità degli spermatozoi, un aumento dei marker dell'infiammazione e dello stress ossidativo delle cellule. Lo studio è pubblicato su Reproduction. Per i ricercatori vi è «una prima evidenza diretta a oggi che l'infezione da-19 altera la qualità dello sperma e il potenziale riproduttivo». Tuttavia le prime reazioni nel mondo scientifico non coinvolto nello studio sono improntate alla cautela e mettono in ...