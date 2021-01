Il Covid 'picchia' ma non dilaga: 477 morti e 13.574 i nuovi contagiati (Di venerdì 29 gennaio 2021) Siamo alle solite: i dati non sono buoni ma almeno al momento le varianti non stanno facendo dilagare il virus che è abbastanza sotto controllo. Ma sono troppi i morti e troppi i contagiati: sono 13. Leggi su globalist (Di venerdì 29 gennaio 2021) Siamo alle solite: i dati non sono buoni ma almeno al momento le varianti non stanno facendore il virus che è abbastanza sotto controllo. Ma sono troppi ie troppi i: sono 13.

globalistIT : Dati non buoni ma almeno le varianti non stanno facendo sconquassi #Coronavirus - mr_ubik : RT @manolo_loop: #Roma “A #scuola si ma non così”. Da circa una settimana studentesse e studenti del liceo Kant sono in agitazione. Protes… - carlottero : RT @manolo_loop: #Roma “A #scuola si ma non così”. Da circa una settimana studentesse e studenti del liceo Kant sono in agitazione. Protes… - CarloSupertramp : RT @manolo_loop: #Roma “A #scuola si ma non così”. Da circa una settimana studentesse e studenti del liceo Kant sono in agitazione. Protes… - PaoloGrazioso : RT @manolo_loop: #Roma “A #scuola si ma non così”. Da circa una settimana studentesse e studenti del liceo Kant sono in agitazione. Protes… -