“Il Covid non esiste, niente mascherina né distanze”: negazionista si contagia e muore a 46 anni (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sosteneva che la pandemia di Covid fosse soltanto una bufala e, per questo, si rifiutava di indossare la mascherina e tenere le distanze di sicurezza. Proprio questo suo negazionismo, però, l’ha portato a contagiarsi e morire a 46 anni. È quando successo a Gary Matthews, cittadino britannico di Shrewsbury, capoluogo della contea di Shropshire, non molto lontana dalla frontiera con il Galles. A raccontare la sua storia al Guardian è il cugino, Tristan Copeland, che spera così di sensibilizzare chi ancora si ostina a negare l’esistenza di questo virus: “Vorrei solo che queste idee non avessero preso il sopravvento sulla sua vita“, ha detto denunciando quanti avevano convinto Gary a dare retta alle false teorie complottistiche sul Covid-19 che circolano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sosteneva che la pandemia difosse soltanto una bufala e, per questo, si rifiutava di indossare lae tenere ledi sicurezza. Proprio questo suo negazionismo, però, l’ha portato arsi e morire a 46. È quando successo a Gary Matthews, cittadino britco di Shrewsbury, capoluogo della contea di Shropshire, non molto lontana dalla frontiera con il Galles. A raccontare la sua storia al Guardian è il cugino, Tristan Copeland, che spera così di sensibilizzare chi ancora si ostina a negare l’nza di questo virus: “Vorrei solo che queste idee non avessero preso il sopravvento sulla sua vita“, ha detto denunciando quanti avevano convinto Gary a dare retta alle false teorie complottistiche sul-19 che circolano ...

