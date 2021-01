Il Covid-19 ha bloccato le adozioni internazionali: la storia di 30 neogenitori (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Covid-19 ha bloccato le adozioni internazionali. L’emergenza Covid-19 ha bloccato le adozioni internazionali: le pratiche per l’adozione di bambini in Russia, per esempio, sono sospese fino a data da destinarsi. Genitori che stanno solo aspettando la firma per portare a casa i propri figli sono in attesa, aspettando l’apertura dei confini che tarda ad arrivare. Ciro racconta la sua storia di padre al telefono. “Come me tante altre famiglie” Ciro e Daniela hanno deciso di adottare dei bambini e hanno trovato i loro figli in Russia. Li hanno conosciuti in un primo incontro nel loro Paese, avvenuto a settembre dell’anno scorso, poi sono rimasti in attesa di un secondo incontro con le autorità per l’incartamento che avrebbe ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il-19 hale. L’emergenza-19 hale: le pratiche per l’adozione di bambini in Russia, per esempio, sono sospese fino a data da destinarsi. Genitori che stanno solo aspettando la firma per portare a casa i propri figli sono in attesa, aspettando l’apertura dei confini che tarda ad arrivare. Ciro racconta la suadi padre al telefono. “Come me tante altre famiglie” Ciro e Daniela hanno deciso di adottare dei bambini e hanno trovato i loro figli in Russia. Li hanno conosciuti in un primo incontro nel loro Paese, avvenuto a settembre dell’anno scorso, poi sono rimasti in attesa di un secondo incontro con le autorità per l’incartamento che avrebbe ...

