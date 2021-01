Il Conte Ter è l’unica soluzione | un governo di unità nazionale non funzionerebbe

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 gennaio 2021) di Luigi De Gregorio Quelli dell’opposizione sono avidi di potere, come la maggior parte dei politici. E, come il martello vede il mondo fatto di chiodi da piantare, così codesti non vedono altro che ministeri da presidiare. Suddetta psicopatologia del potere si autopotenzia nella prospettiva di partecipazione ad una montagna di soldi (209 miliardi) da gestire, quelli del Recovery Fund assegnati all’Italia. Ma dall’attuale collocazione di opposizione non potrebbero intervenire sulla pregiata montagna di pecunia. Invece potrebbero fare azioni di contrasto forti e ripetitive a qualunque, di cui essi non facciano parte, per ritardare l’azione governativa al punto da far perdere quote della disponibilità dei soldi che, per superamento di scadenze progettuali, non riuscirebbero a passare da allocati ad erogati. E ne conseguirebbe la facile accusa d’incapacità al ...