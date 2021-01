Il centrodestra oggi al Quirinale, possibili frizioni tra i protagonisti (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il centrodestra nelle ultime ore è diventato aperturista. Il governo di unità nazionale potrebbe diventare un ipotesi concreta, contraria Giorgia Meloni “La situazione è talmente grave che non possiamo permetterci di giocare con le formule – scriveva pochi giorni fa Silvio Berlusconi sul suo profilo Facebook. Un governo che fosse la riproposizione di quello attuale, spostando solo qualche ministro e reclutando qualche parlamentare del gruppo misto, avrebbe gli stessi problemi del governo in carica. Non lo potremmo mai appoggiare”. Una messaggio che però lascia pochi dubbi alla sua volontà di potersi sedere ad un tavolo di governo. Posizione dicotomica rispetto a quella di Giorgia Meloni che in un appassionato video sul suo profilo condanna fortemente il governo, non lasciando nessun margine ad un suo eventuale ... Leggi su chenews (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilnelle ultime ore è diventato aperturista. Il governo di unità nazionale potrebbe diventare un ipotesi concreta, contraria Giorgia Meloni “La situazione è talmente grave che non possiamo permetterci di giocare con le formule – scriveva pochi giorni fa Silvio Berlusconi sul suo profilo Facebook. Un governo che fosse la riproposizione di quello attuale, spostando solo qualche ministro e reclutando qualche parlamentare del gruppo misto, avrebbe gli stessi problemi del governo in carica. Non lo potremmo mai appare”. Una messaggio che però lascia pochi dubbi alla sua volontà di potersi sedere ad un tavolo di governo. Posizione dicotomica rispetto a quella di Giorgia Meloni che in un appassionato video sul suo profilo condanna fortemente il governo, non lasciando nessun margine ad un suo eventuale ...

