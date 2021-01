Il centrodestra al Colle: «A decidere il governo devono essere gli italiani, non i voltagabbana» (Di venerdì 29 gennaio 2021) Andare al voto, per restituire la sovranità agli italiani e fare in modo che siamo loro, e non giochi di Palazzo, a dar vita al nuovo governo. In sintesi, è ciò che il centrodestra ha chiesto al Capo dello Stato, in questa ultima giornata di consultazioni. La coalizione, mandando un segnale politico molto preciso, si è presentata unita: c’erano Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, le delegazioni di tutti i partiti del centrodestra. E unita è uscita, parlando con una sola voce: a Salvini, leader del partito della coalizione con il maggiore consenso, è stato affidato il compito di leggere la dichiarazione unitaria di Lega, FdI, Forza Italia, Cambiamo-Idea, Noi con l’Italia. La coalizione parla con una sola voce “La delegazione unitaria del centrodestra, che rappresenta la maggioranza del Paese ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Andare al voto, per restituire la sovranità aglie fare in modo che siamo loro, e non giochi di Palazzo, a dar vita al nuovo. In sintesi, è ciò che ilha chiesto al Capo dello Stato, in questa ultima giornata di consultazioni. La coalizione, mandando un segnale politico molto preciso, si è presentata unita: c’erano Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, le delegazioni di tutti i partiti del. E unita è uscita, parlando con una sola voce: a Salvini, leader del partito della coalizione con il maggiore consenso, è stato affidato il compito di leggere la dichiarazione unitaria di Lega, FdI, Forza Italia, Cambiamo-Idea, Noi con l’Italia. La coalizione parla con una sola voce “La delegazione unitaria del, che rappresenta la maggioranza del Paese ...

a_padellaro : DESTRA AL COLLE MARCAMENTO Tutti insieme sospettosamente: la maxidelegazione del centrodestra che sale domani da Se… - Agenzia_Ansa : #Governo, terzo giorno di consultazioni. #Salvini: 'O elezioni o governo di centrodestra'. Oggi pomeriggio al Colle… - TgLa7 : #crisidigoverno: in corso vertice di centrodestra prima di Colle - Vito_Cipolla : RT @SecolodItalia1: Il centrodestra al Colle: «A decidere il governo devono essere gli italiani, non i voltagabbana» - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Governo Il centrodestra unito al Colle. Dal M5S non ci sono veti su Iv, Conte è un punto fermo #ANSA -