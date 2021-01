Il centro di ricerca Italcementi resta in Italia: trovato l’accordo dopo la mobilitazione contro il trasferimento in Germania (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sventato il trasferimento in Germania del centro di ricerca di Italcementi, che era stato annunciato dal gruppo Heidelberg Cement a cui dal 2016 fa capo la maggioranza dell’azienda Italiana. “Il nostro pressing e le mobilitazioni dei lavoratori hanno raggiunto un doppio obiettivo, tenere in Italia questa eccellenza del cemento e al tempo stesso rafforzarla, ponendola al centro di una intensa attività di ricerca”, scrivono i sindacati Feneal, Filca, Fillea. “l’accordo con Italcementi prevede attività di ricerca e sviluppo sui prodotti ‘green’, la possibilità di attivare nuovi progetti di ricerca finanziati, grazie alla sinergia con le Regioni e il Mise e viste anche le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sventato ilindeldidi, che era stato annunciato dal gruppo Heidelberg Cement a cui dal 2016 fa capo la maggioranza dell’aziendana. “Il nostro pressing e le mobilitazioni dei lavoratori hanno raggiunto un doppio obiettivo, tenere inquesta eccellenza del cemento e al tempo stesso rafforzarla, ponendola aldi una intensa attività di”, scrivono i sindacati Feneal, Filca, Fillea. “conprevede attività die sviluppo sui prodotti ‘green’, la possibilità di attivare nuovi progetti difinanziati, grazie alla sinergia con le Regioni e il Mise e viste anche le ...

Il barometro del Centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo (KOF) in gennaio è sceso nettamente ...

