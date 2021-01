Il Capo dello Stato Mattarella ha conferito il mandato esplorativo a Fico (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito il mandato esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico. Il Capo dello Stato lo ha convocato al Quirinale poco dopo il termine delle consultazioni: ora la terza carica dello Stato ha tempo fino a martedì per verificare se ci sia una maggioranza all’interno dal Parlamento, a partire proprio dalla maggioranza che ha sostenuto Conte II. Il 2 febbraio infatti Fico dovrà salire nuovamente al Colle per riferire a Mattarella: “Ringrazio il Presidente della Repubblica per la fiducia”. Fico ha poi continuato: “Mi ha dato un incarico esplorativo volto a verificare la prospettiva di una ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Presidente della Repubblica Sergiohailal presidente della Camera Roberto. Illo ha convocato al Quirinale poco dopo il termine delle consultazioni: ora la terza caricaha tempo fino a martedì per verificare se ci sia una maggioranza all’interno dal Parlamento, a partire proprio dalla maggioranza che ha sostenuto Conte II. Il 2 febbraio infattidovrà salire nuovamente al Colle per riferire a: “Ringrazio il Presidente della Repubblica per la fiducia”.ha poi continuato: “Mi ha dato un incaricovolto a verificare la prospettiva di una ...

