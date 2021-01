Il Cantante Mascherato, un ballerino positivo al Covid: prima puntata a rischio? (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un ballerino de Il Cantante Mascherato è positivo al Covid, Milly Carlucci ha dovuto chiedere aiuto per non mettere a rischio la prima puntata. Il Cantante Mascherato ha visto messa a rischio la prima puntata per via di un ballerino risultato positivo al Copvid. Milly Carlucci è dovuta correre ai ripari chiedendo aiuto ai maestri di Ballando con le stelle. La lotta tra il Covid-19 e Milly Carlucci continua, dopo aver avuto numerosissimi problemi di ballerini e concorrenti positivi durante Ballando con le stelle, la conduttrice si trova ad affrontare simili difficoltà con Il Cantante ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 29 gennaio 2021) Unde Ilal, Milly Carlucci ha dovuto chiedere aiuto per non mettere ala. Ilha visto messa alaper via di unrisultatoal Copvid. Milly Carlucci è dovuta correre ai ripari chiedendo aiuto ai maestri di Ballando con le stelle. La lotta tra il-19 e Milly Carlucci continua, dopo aver avuto numerosissimi problemi di ballerini e concorrenti positivi durante Ballando con le stelle, la conduttrice si trova ad affrontare simili difficoltà con Il...

