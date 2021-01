Il Cantante Mascherato | panico per Milly Carlucci a poche ore dall’inizio

Leggi su zon

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Il: notte dipere il suo staff aoredella prima puntata della seconda edizione Ilitalian edition partirà questa sera per la seconda edizione, ma pernon è stato tutto semplice. Solo ieri sera, come ha ammesso lei stessa in telefonata con la Clerici a “E’ sempre Mezzogiorno”, un ballerino del corpo di ballo, accuratamente selezionato e controllato, è risultato positivo al Coronavirus. Queste le parole della: “Hanno così allontanato tutti i ballerini e staranno tutti lontani per 14 giorni e poi faranno il molecolare. C’è da dire che gran parte del corpo di ballo ha già avuto il ...