Il Cantante Mascherato | l’indizio social svela tutto | ecco chi è la Pecorella

Leggi su ck12

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Oggi 29 gennaio inizia la seconda edizione de “Il”, il talent show della RAI condotto da Milly Carlucci, in cui i personaggi del mondo della musica e dello spettacolo si esibiscono in forma anonima, ma alcuni indiziqualche informazione ce l’hanno data:chi sarà a vestire i panni della “” Mancano poche ore al fischio di inizio della seconda edizione de “Il” il talent show della RAI condotto da Milly Carlucci sostenuta, come ospite fisso dal vincitore della scorsa edizione Teo Mammuccari. —>>> Ti potrebbe interessare anche L’annuncio di Teo Mammuccari: “Mi sono sposato”, tutti i dettagli La competizione basata, come detto, su nove artisti che si esibiscono in forma anonima si ...