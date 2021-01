Il Cantante Mascherato, Ilenia Pastorelli ‘sapeva troppo’ (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Cantante Mascherato, Ilenia Pastorelli fuori perché ‘sapeva troppo?’ Oltre a Guillermo Mariotto un’altra grande assente di questa seconda edizione del programma di Milly Carlucci è l’attrice Ilenia Pastorelli, non è chiaro il motivo della sua esclusione ma proprio per questo motivo sul web si sono scatenate le teorie più pazze. Molti ritengono che la Cantante abbia lasciato il programma ‘perché sapeva troppo’, effettivamente nella prima edizione la giurata ha sbagliato molto raramente ed’è stata anche la prima a indovinare l’identità di Teo Mammucari, il coniglio rock vincitore della scorsa edizione. Il Cantante Mascherato, caso Covid-19 nel cast Torna la seconda edizione ... Leggi su chenews (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilfuori perchétroppo?’ Oltre a Guillermo Mariotto un’altra grande assente di questa seconda edizione del programma di Milly Carlucci è l’attrice, non è chiaro il motivo della sua esclusione ma proprio per questo motivo sul web si sono scatenate le teorie più pazze. Molti ritengono che laabbia lasciato il programma ‘perché sapeva, effettivamente nella prima edizione la giurata ha sbagliato molto raramente ed’è stata anche la prima a indovinare l’identità di Teo Mammucari, il coniglio rock vincitore della scorsa edizione. Il, caso Covid-19 nel cast Torna la seconda edizione ...

