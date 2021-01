Il Cantante Mascherato, esordio al top per Milly. E la Balivo è raggiante (Di venerdì 29 gennaio 2021) La lunga attesa è terminata, e finalmente Milly Carlucci è tornata in tv con la seconda edizione de Il Cantante Mascherato, lo show che ha conquistato il pubblico. Nel corso del primo appuntamento, in onda venerdì 29 gennaio in prima serata su Rai1, le sorprese si sono susseguite a spron battuto. Si è molto parlato della nuova stagione de Il Cantante Mascherato, che quest’anno vanta diverse novità. A partire dalla giuria, formata da Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo – questi ultimi due sono le new entry, annunciate solo nelle scorse settimane. Come già spiegato, inoltre, Guillermo Mariotto (volto storico di Ballando con le Stelle e giurato durante la prima edizione de Il Cantante ... Leggi su dilei (Di venerdì 29 gennaio 2021) La lunga attesa è terminata, e finalmenteCarlucci è tornata in tv con la seconda edizione de Il, lo show che ha conquistato il pubblico. Nel corso del primo appuntamento, in onda venerdì 29 gennaio in prima serata su Rai1, le sorprese si sono susseguite a spron battuto. Si è molto parlato della nuova stagione de Il, che quest’anno vanta diverse novità. A partire dalla giuria, formata da Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Costantino Della Gherardesca e Caterina– questi ultimi due sono le new entry, annunciate solo nelle scorse settimane. Come già spiegato, inoltre, Guillermo Mariotto (volto storico di Ballando con le Stelle e giurato durante la prima edizione de Il...

