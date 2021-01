Il Cantante mascherato | chi si nasconde dietro l’Orsetto? Ecco il nome

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Torna su Ra1 uno Il, il format televisivo condotto da Milly Carlucci arrivato alla sua seconda edizione. Tra i vari concorrenti c’è anche Orsetto, scopriamo di chi si tratta. screenshot videoStasera, venerdì 29 gennaio, in onda su Ra1 la prima puntata della seconda edizione del talent show Il, un format televisivo che ha riscosso grande successo. Confermata al timone del programma la bella Milly Carlucci. Tra i 9 concorrenti in gara in queste edizioni compare anche. Altri concorrenti del programma ->Il: chi è la Tigre Azzurra,ilChi èdelMisterioso? Nel pomeriggio di sabato scorso su ...

Milly Carlucci torna su Rai1 con il '', il programma in onda dal 29 gennaio, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Dopo il successo di 'Ballando con le stelle', la conduttrice ritorna per cinque venerdì ...Milly Carlucci sta per tornare in tv con la seconda edizione de Il. Dopo il grande successo di Ballando con le stelle, la conduttrice originaria di Sulmona sta scaldando i motori per stupire ancora una volta il pubblico con una trasmissione fatta ...Stasera in Tv, Il Cantante Maxherat, Grande Fratello e Titolo V. Sul 20 film di fantascienza con George Clooney.Al via stasera la seconda edizione del talent show "Il Cantante Mascherato". Tra i concorrenti c'è l'Orsetto, scopriamo di chi si tratta.