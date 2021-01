Il Cantante Mascherato: chi è la Farfalla, gli indizi non lasciano dubbi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Al via stasera il talent di Raiuno sulla sua identità. (screenshot video)Torna stasera 29 gennaio il talent show di Raiuno che lo scorso anno ha conquistato il pubblico: si tratta del Cantante Mascherato, condotto da Antonella Clerici. Sono diverse le novità di quest’anno, a partire dalle maschere. Dopo la vittoria di Teo Mammuccari nelle vesti del Coniglio, che l’ha spuntata sul professionista Albano, il Leone, chi vincerà quest’anno? POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uomini e Donne arriva l’edizione per Vip: la data di inizio e gli opinionisti Doti canore, padronanza del proprio corpo e del proprio personaggio, capacità di camuffare: questi sono i requisiti principali per partecipare al talent riservato ai vip e provare quindi a spuntarla sugli altri concorrenti. Tra i personaggi di quest’anno, sicuramente intriga la ... Leggi su ck12 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Al via stasera il talent di Raiuno sulla sua identità. (screenshot video)Torna stasera 29 gennaio il talent show di Raiuno che lo scorso anno ha conquistato il pubblico: si tratta del, condotto da Antonella Clerici. Sono diverse le novità di quest’anno, a partire dalle maschere. Dopo la vittoria di Teo Mammuccari nelle vesti del Coniglio, che l’ha spuntata sul professionista Albano, il Leone, chi vincerà quest’anno? POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uomini e Donne arriva l’edizione per Vip: la data di inizio e gli opinionisti Doti canore, padronanza del proprio corpo e del proprio personaggio, capacità di camuffare: questi sono i requisiti principali per partecipare al talent riservato ai vip e provare quindi a spuntarla sugli altri concorrenti. Tra i personaggi di quest’anno, sicuramente intriga la ...

Paoletta_F : #IlCantanteMascherato @insinnaflavio: “Indago come in Don Matteo” @RaiUno - ____sgml : RT @teresinoruta: oggi il cantante mascherato - CorriereCitta : Il Cantante Mascherato 2021, stasera in tv: cast, la giuria, quali sono le 9 maschere, i 30 detective, anticipazion… - SpettacolandoTv : #IlCantanteMascherato | da questa sera su Rai 1 la seconda edizione - marekkina1 : @97Spamaccount Su rai 1 c’è il cantante mascherato -