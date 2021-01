Il Cantante Mascherato: chi è il Pappagallo, ecco il nome (Di venerdì 29 gennaio 2021) Al via stasera il talent di Raiuno che fanno gli utenti. (screenshot video)Parte oggi 29 gennaio Il Cantante Mascherato, il talent show di Raiuno che lo scorso anno ha conquistato il pubblico. Al timone del programma, che si presenta in una veste totalmente rinnovata, c’è sempre lei: Milly Carlucci. Difficile per la storica conduttrice non provare a bissare il successo dello scorso anno. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il Cantante Mascherato: chi è la Farfalla, gli indizi non lasciano dubbi Dopo la vittoria di Teo Mammuccari nelle vesti del Coniglio, chi vincerà quest’anno? Uno dei favoriti dal pubblico in questo momento è il Pappagallo. Doti canore, padronanza del proprio corpo e del proprio personaggio, capacità di camuffare: questi sono i requisiti che la maschera pennuta ... Leggi su ck12 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Al via stasera il talent di Raiuno che fanno gli utenti. (screenshot video)Parte oggi 29 gennaio Il, il talent show di Raiuno che lo scorso anno ha conquistato il pubblico. Al timone del programma, che si presenta in una veste totalmente rinnovata, c’è sempre lei: Milly Carlucci. Difficile per la storica conduttrice non provare a bissare il successo dello scorso anno. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il: chi è la Farfalla, gli indizi non lasciano dubbi Dopo la vittoria di Teo Mammuccari nelle vesti del Coniglio, chi vincerà quest’anno? Uno dei favoriti dal pubblico in questo momento è il. Doti canore, padronanza del proprio corpo e del proprio personaggio, capacità di camuffare: questi sono i requisiti che la maschera pennuta ...

padronidiniente : Comunque molto probabilmente stasera guarderò il cantante mascherato, non ho voglia di assistere a ??????Crocc?????? fina… - vocifm : Al via stasera 29 Gennaio 2021 'Il Cantante Mascherato', il talent game che torna in prima serata su Rai 1. Patriz… - zazoomblog : Il Cantante Mascherato: chi è il Baby Alieno ecco gli indizi - #Cantante #Mascherato: #Alieno #indizi - AlicePenzavalli : RT @APmagazineit: Caterina Balivo torna in TV con #IlCantanteMascherato, dal 29 gennaio in prima serata su Rai 1. @IlCantanteRai1 @cateri… - APmagazineit : Caterina Balivo torna in TV con #IlCantanteMascherato, dal 29 gennaio in prima serata su Rai 1. @IlCantanteRai1… -