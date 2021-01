Il Cantante Mascherato, chi è il Lupo: ecco gli indizi chiave (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Lupo arriva al Cantante Mascherato tra indizi, sospetti e ipotesi: ecco le indicazioni chiave fornite al fedelissimo pubblico del programma. La prima puntata della nuova edizione del Cantante Mascherato va in onda oggi, venerdì 29 gennaio, come sempre su Rai1 a partire dalle 21.25 circa, con la conduzione di Milly Carlucci. Come molti di voi già L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilarriva altra, sospetti e ipotesi:le indicazionifornite al fedelissimo pubblico del programma. La prima puntata della nuova edizione delva in onda oggi, venerdì 29 gennaio, come sempre su Rai1 a partire dalle 21.25 circa, con la conduzione di Milly Carlucci. Come molti di voi già L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Stasera_in_TV : RAI 1: (21:25) Il Cantante Mascherato (TalentShow) #StaseraInTV 29/01/2021 #PrimaSerata #ilcantantemascherato @RaiUno - moonflovers : stasera abbandono ufficialmente la casa per seguire il cantante mascherato - zazoomblog : Il Cantante Mascherato al via stasera su Rai1 con nuove maschere e nuovi giurati - #Cantante #Mascherato #stasera… - infoitcultura : Il cantante mascherato, Milly Carlucci: 'Balivo al posto della Isoardi? Non abbiamo mai pensato a Elisa in giuria' - infoitcultura : Caterina Balivo sarà nella giuria de “Il cantante mascherato”. La presentatrice reagisce male alle critiche -