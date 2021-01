Il Cantante Mascherato: chi è il Baby Alieno, ecco gli indizi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Al via stasera il talent di Raiuno Il Cantante Mascherato: chi è Baby Alieno, ecco gli indizi, uomo o donna. (screenshot video)Al via stasera 29 gennaio il talent show di Raiuno che lo scorso anno ha conquistato il pubblico: si tratta del Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci. Sono diverse le novità di quest’anno, a partire dalle maschere. Dopo la vittoria di Teo Mammuccari nelle vesti del Coniglio, si attendono i nomi dei vipponi di quest’anno. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il Cantante Mascherato: chi è la Farfalla, gli indizi non lasciano dubbi Doti canore, padronanza del proprio corpo e del proprio personaggio, capacità di camuffare: questi sono i requisiti ... Leggi su ck12 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Al via stasera il talent di Raiuno Il: chi ègli, uomo o donna. (screenshot video)Al via stasera 29 gennaio il talent show di Raiuno che lo scorso anno ha conquistato il pubblico: si tratta del, condotto da Milly Carlucci. Sono diverse le novità di quest’anno, a partire dalle maschere. Dopo la vittoria di Teo Mammuccari nelle vesti del Coniglio, si attendono i nomi dei vipponi di quest’anno. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il: chi è la Farfalla, glinon lasciano dubbi Doti canore, padronanza del proprio corpo e del proprio personaggio, capacità di camuffare: questi sono i requisiti ...

casertaweb : Caterina Balivo torna stasera su Rai 1 ne “Il Cantante Mascherato” - sonoestancaa : @sicilianadop91 scherzi? io vivo per il cantante mascherato, il gf lo saluto oggi ahahaha - _camy______ : Ho una voglia matta di guardare il cantante mascherato questa sera #tzvip - rajnbowmuke : Dato che oggi non voglio intossicarmi l'anima con il risultato della nomination e con il teatrino ?? mi sa proprio c… - Paoletta_F : #IlCantanteMascherato @insinnaflavio: “Indago come in Don Matteo” @RaiUno -