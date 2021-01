Il cantante mascherato, allarme Covid tra i ballerini: Milly Carlucci preoccupata (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Covid è sempre alle porte nelle trasmissioni di Milly Carlucci. Stavolta ha messo a dura prova il nuovo show ‘Il cantante mascherato’. Questa sera 29 gennaio 2021 verrà infatti trasmessa su Rai Uno la prima puntata dell’originalissimo programma condotto da Milly Carlucci, che lo scorso anno ottenne numerosi consensi da parte del pubblico italiano. La conduttrice ha però dovuto fare i conti con un caso di positività da Covid nel corpo di ballo della trasmissione, riscontrato nella giornata di ieri. Come si sarà risolta la situazione? Scopriamolo insieme. Un caso Covid nel corpo di ballo di ‘Un cantante mascherato’: arrivano i rinforzi Durante una telefonata di ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilè sempre alle porte nelle trasmissioni di. Stavolta ha messo a dura prova il nuovo show ‘Il’. Questa sera 29 gennaio 2021 verrà infatti trasmessa su Rai Uno la prima puntata dell’originalissimo programma condotto da, che lo scorso anno ottenne numerosi consensi da parte del pubblico italiano. La conduttrice ha però dovuto fare i conti con un caso di positività danel corpo di ballo della trasmissione, riscontrato nella giornata di ieri. Come si sarà risolta la situazione? Scopriamolo insieme. Un casonel corpo di ballo di ‘Un’: arrivano i rinforzi Durante una telefonata di ...

gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV E TOTOSHARE 29 GENNAIO 2021: UN VENERDÌ TRA IL CANTANTE MASCHERATO, GFVIP, QUARTO GRADO E IL FILM DI RAI2 https://… - zazoomblog : Il cantante mascherato 2021: tutto quello che c’è da sapere sullo show - #cantante #mascherato #2021: #tutto - Notiziedi_it : ‘Il cantante mascherato’ al via, Milly Carlucci e il retroscena: ‘Una nottata terribile’ - Tony969696 : RT @YolBlog: #IlCantanteMascherato - al via la seconda edizione con #MillyCarlucci su #RAI1 - moneypuntoit : ?? Il Cantante Mascherato 2021: chi sono i cantanti in gara ?? -