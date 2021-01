‘Il cantante mascherato’ al via, Milly Carlucci e il retroscena: ‘Una nottata terribile’ (Di venerdì 29 gennaio 2021) Prende il via venerdì 29 gennaio in prima serata su Rai 1 la seconda edizione de Il cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci che si prepara a un’altra grande sfida a causa del Covid che ha già segnato l’ultima stagione di Ballando con le stelle. Un positivo al Covid a Il cantante mascherato Come ha raccontato la stessa Milly al telefono di Antonella Clerici durante È sempre mezzogiorno nella puntata del 29 gennaio, quella appena trascorsa è stata una notte difficilissima: “Una nottata terribile perché l’altro ieri un bambino del nostro corpo di ballo è risultato negativo, positivo, poi negativo e poi positivo di nuovo. Hanno così allontanato tutti i ballerini e staranno tutti lontani per 14 giorni e poi faranno il molecolare. C’è da dire che gran parte del corpo di ballo ha già ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 29 gennaio 2021) Prende il via venerdì 29 gennaio in prima serata su Rai 1 la seconda edizione de IlMascherato, condotto dache si prepara a un’altra grande sfida a causa del Covid che ha già segnato l’ultima stagione di Ballando con le stelle. Un positivo al Covid a Ilmascherato Come ha raccontato la stessaal telefono di Antonella Clerici durante È sempre mezzogiorno nella puntata del 29 gennaio, quella appena trascorsa è stata una notte difficilissima: “Unaterribile perché l’altro ieri un bambino del nostro corpo di ballo è risultato negativo, positivo, poi negativo e poi positivo di nuovo. Hanno così allontanato tutti i ballerini e staranno tutti lontani per 14 giorni e poi faranno il molecolare. C’è da dire che gran parte del corpo di ballo ha già ...

fanpage : Il monologo di Emma Marrone a #LaMusicaCheGiraIntorno - flowery42 : Stasera c'è Il cantante mascherato ma mi sa che non lo guardo con voi altrimenti mi spoilerate tutti i personaggi già dalla prima serata ?? - fedealex10 : RT @candemet8992: 'Fai parlare di te perché sei te', Tommaso ci è riuscito alla grande ??. Ne parla 'il Tempo', 'il Messagero', il 'LiberoQ… - Tony969696 : RT @TV_Italiana: Tutto è pronto per la prima puntata de #IlCantanteMascherato, in onda STASERA su Rai1. ?? Ospiti speciali: i maestri di #Ba… - Tony969696 : RT @VelvetMagIta: #IlCantanteMascherato torna stasera su Rai 1: chi si nasconderà dietro ai travestimenti? #VelvetMag -