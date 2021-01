Il cantante mascherato 2021: quante puntate, durata e quando finisce (Di venerdì 29 gennaio 2021) quante puntate sono previste per Il cantante mascherato 2021 in onda su Rai 1? In tutto sono previste 5 puntate che andranno in onda per cinque venerdì sera dalle ore 21,25. Lo show, il cui titolo internazionale è The Masked Singer, è uno dei format più acclamati e riprodotti a livello mondiale. Tratto da un format sudcoreano, ha raggiunto il successo negli Stati Uniti per poi conquistare i telespettatori di: Germania, Francia, Australia, Messico, Olanda, Inghilterra, Spagna e Italia. Di seguito la programmazione completa di Rai 1 per lo show (attenzione: potrebbero esserci modifiche): Prima puntata: venerdì 29 gennaio 2021 Seconda puntata: venerdì 5 febbraio 2021 Terza puntata: venerdì 12 febbraio 2021 Quarta puntata: venerdì 19 ... Leggi su tpi (Di venerdì 29 gennaio 2021)sono previste per Ilin onda su Rai 1? In tutto sono previste 5che andranno in onda per cinque venerdì sera dalle ore 21,25. Lo show, il cui titolo internazionale è The Masked Singer, è uno dei format più acclamati e riprodotti a livello mondiale. Tratto da un format sudcoreano, ha raggiunto il successo negli Stati Uniti per poi conquistare i telespettatori di: Germania, Francia, Australia, Messico, Olanda, Inghilterra, Spagna e Italia. Di seguito la programmazione completa di Rai 1 per lo show (attenzione: potrebbero esserci modifiche): Prima puntata: venerdì 29 gennaioSeconda puntata: venerdì 5 febbraioTerza puntata: venerdì 12 febbraioQuarta puntata: venerdì 19 ...

