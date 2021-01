Il cantante Mascherato 2021: nomi concorrenti, giudici e maschere (Di venerdì 29 gennaio 2021) Andrà in onda stasera su Rai 1 il programma “Il cantante Mascherato“. Il talent Show, giunto ormai alla sua seconda edizione, presenta Milly Carlucci come conduttrice. Il cantante Mascherato, nomi concorrenti e regole Si tratta della versione italiana del talent show statunitense “The masked singer”. I protagonisti sono alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Andrà in onda stasera su Rai 1 il programma “Il“. Il talent Show, giunto ormai alla sua seconda edizione, presenta Milly Carlucci come conduttrice. Ile regole Si tratta della versione italiana del talent show statunitense “The masked singer”. I protagonisti sono alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Boom9999999999 : ?? Carlotta e SDG in nomination ?? #gfvip Mi aggiornate mentre vedrò il cantante mascherato ? - clodias_ : 'Devo andare in un laboratorio artigianale a costruire una cosa che mi servirà per una cosa' *NON PENSARE AL CANTA… - _carotino : ma sanremo diamolo a milly che ha affrontato ballando e cantante mascherato senza fare dei drammi dai - zorzismo : giacomo urtis ci hai mentito francesco non è in treno con voi ma almeno rassicuraci che stasera c’è o mi metto a gu… - AndreaGalastro : mi uccide milly che per promuovere il cantante mascherato si intrufola nei giochi telefonici di antonellina -