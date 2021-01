Il cantante mascherato 2021: le anticipazioni della prima puntata (Di venerdì 29 gennaio 2021) Questa sera, venerdì 29 gennaio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, la prima puntata della seconda edizione de Il cantante mascherato. Alla guida del talent game show Milly Carlucci. In giuria Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, Costantino della Gherardesca e Caterina Balivo. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla prima puntata. anticipazioni Stasera, in occasione della prima puntata, conosceremo – ovviamente – le nove maschere in gara: il Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, la Pecorella, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto, il Baby alieno e l’Orsetto che si esibiranno ... Leggi su tpi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Questa sera, venerdì 29 gennaio, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, laseconda edizione de Il. Alla guida del talent game show Milly Carlucci. In giuria Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, CostantinoGherardesca e Caterina Balivo. Ma vediamo insieme tutte lesullaStasera, in occasione, conosceremo – ovviamente – le nove maschere in gara: il Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, la Pecorella, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto, il Baby alieno e l’Orsetto che si esibiranno ...

delenaobsessjon : RT @focaccinad: stasera c'è il cantante mascherato, I'm living for this - focaccinad : stasera c'è il cantante mascherato, I'm living for this - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV E TOTOSHARE 29 GENNAIO 2021: UN VENERDÌ TRA IL CANTANTE MASCHERATO, GFVIP, QUARTO GRADO E IL FILM DI RAI2 https://… - zazoomblog : Il cantante mascherato 2021: tutto quello che c’è da sapere sullo show - #cantante #mascherato #2021: #tutto - Notiziedi_it : ‘Il cantante mascherato’ al via, Milly Carlucci e il retroscena: ‘Una nottata terribile’ -