Il Cantante Mascherato 2: Baby Alieno si ritira. Erano i Ricchi e Poveri (Di sabato 30 gennaio 2021) Baby Alieno - I Ricchi e Poveri Senza l’imprevisto, Milly Carlucci non può stare. Così, dopo tanta attesa, la prima puntata della seconda edizione de Il Cantante Mascherato si è conclusa senza spareggio, perchè una delle nove maschere ha deciso di ritirarsi: si tratta di Baby Alieno, nel quale si nascondevano non una, ma ben quattro persone. Ovvero Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri. Che Baby Alieno non potesse farcela, è stato chiaro fin da subito: impossibilitato a muoversi, gigantesco, si è esibito restando immobile al centro del palco, chiedendo poi di lasciare lo studio appena terminata la performance (il costume ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 30 gennaio 2021)- ISenza l’imprevisto, Milly Carlucci non può stare. Così, dopo tanta attesa, la prima puntata della seconda edizione de Ilsi è conclusa senza spareggio, perchè una delle nove maschere ha deciso dirsi: si tratta di, nel quale si nascondevano non una, ma ben quattro persone. Ovvero Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu dei. Chenon potesse farcela, è stato chiaro fin da subito: impossibilitato a muoversi, gigantesco, si è esibito restando immobile al centro del palco, chiedendo poi di lasciare lo studio appena terminata la performance (il costume ...

frafacchinetti : Belli capelli e ricciolina d’oro vi salutano ??! Ci vediamo questa sera alle 21:30 su RaiUno per la prima puntata d… - zazoomblog : Il Cantante Mascherato esordio al top per Milly. E la Balivo è raggiante - #Cantante #Mascherato #esordio #Milly.… - cries_in_guccy : @AntonellaBarone Più falsi del cantante mascherato - Luca_zone : RT @GalantoMassimo: #IlCantanteMascherato è un format che sorprende il pubblico. E non è cosa da poco. Atmosfera da varietà, luci da rive… - soundsblogit : Il Cantante mascherato 2021, Baby Alieno è… i Ricchi e Poveri -