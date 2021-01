Il Bergamo Longuelo si gode il suo gioiellino Christian Del Giacco | “Non vedo l’ora di tornare a giocare”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Coronavirus ha colpito duramente il calcio dilettantistico negli ultimi dodici mesi. Dopo la ripartenza di settembre, le squadre sono state costrette a fermarsi dopo poche giornate delle normative entrate progressivamente in vigore, costringendo i Comitati Regionali a uno stop definitivo che ha interessato diverse categorie. Fra le fasce d’età maggiormente penalizzate dalla pandemia vi sono sicuramente i giovani che, con grinta e passione, animano ogni domenica i campi di provincia. Un esempio è quello diDel, giovane talento orobico che ha saputo mettersi in luce nel campionato di Promozione con la maglia del. Classe 2002, la promessa al servizio di mister Albergoni ha saputo rendersi protagonista negli anni non solo fra gli Under 17 e gli Juniores, ma anche in prima ...