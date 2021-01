Ibra e Lukaku, solo una giornata di squalifica per entrambi. Ma si muove la Procura Figc (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tanto clamore per niente. Lo scontro Lukaku - Ibrahimovic - andato in scena durante il derby di Coppa Italia di martedì scorso - si risolve con un sostanziale nulla di fatto in quanto a sanzioni. Già,... Leggi su quotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tanto clamore per niente. Lo scontrohimovic - andato in scena durante il derby di Coppa Italia di martedì scorso - si risolve con un sostanziale nulla di fatto in quanto a sanzioni. Già,...

