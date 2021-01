I tormenti di Rocco Casalino | da re della comunicazione a sacrificabile

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Un uomo solo e accerchiato. Così viene descritto oggi, il portavoce del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, passato nel giro di pochi giorni da dominus incontrastatodel governo a convitato di pietra da cui passano i destini del futuro Conte Ter. La sua “testa”, infatti, è stata posta ormai in modo aperto – anche se non ufficiale – dai renziani come precondizione per la presenza di Italia Viva in un nuovo governo, in una sorta di resa dei conti che sa molto di personale e poco di politico. A raccontare lo stato dell’animo dell’ex numero unogrillina è il CorriereSera, che nell’edizione di oggi tratteggia quello che è senza dubbio il momento più difficile da quando l’ex concorrente del Grande Fratello ...