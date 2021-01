I primi risultati del vaccino Covid-19 di Novavax sono promettenti (Di venerdì 29 gennaio 2021) (foto: Paul Biris/Getty Images)Un’altra arma contro il coronavirus potrebbe presto entrare a far parte del nostro arsenale. La biotech americana Novavax ha annunciato di aver completato la fase 3 della sperimentazione del proprio vaccino per Covid-19: nel ramo britannico dello studio l’efficacia si attesta all’89,3%, anche nei confronti della variante inglese, mentre nel ramo sudafricano scende al 60%. L’azienda sta procedendo con la richiesta di approvazione nel Regno Unito, mentre un altro grosso studio clinico procede negli Stati Uniti. Novavax Covid-19 Vaccine Demonstrates 89.3% Efficacy in UK Phase 3 Trial https://t.co/8HCAbqIVxH pic.twitter.com/PFaLXkNmA8 — Novavax (@Novavax) January 28, 2021 Il vaccino Novavax Il ... Leggi su wired (Di venerdì 29 gennaio 2021) (foto: Paul Biris/Getty Images)Un’altra arma contro il coronavirus potrebbe presto entrare a far parte del nostro arsenale. La biotech americanaha annunciato di aver completato la fase 3 della sperimentazione del proprioper-19: nel ramo britannico dello studio l’efficacia si attesta all’89,3%, anche nei confronti della variante inglese, mentre nel ramo sudafricano scende al 60%. L’azienda sta procedendo con la richiesta di approvazione nel Regno Unito, mentre un altro grosso studio clinico procede negli Stati Uniti.-19 Vaccine Demonstrates 89.3% Efficacy in UK Phase 3 Trial https://t.co/8HCAbqIVxH pic.twitter.com/PFaLXkNmA8 —(@) January 28, 2021 IlIl ...

I primi risultati del vaccino Covid-19 di Novavax sono promettenti

Il vaccino anti-Covid-19 di Novavax, con efficacia all'89,3%, sembra dare un’alta protezione dalla variante inglese, mentre la sua efficacia scenderebbe considerevolmente nei confronti di quella sudaf ...

