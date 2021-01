I poveri | il Palazzo e la crisi non comprensibile

Leggi su formiche

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Pochi giorni fa Oxfam ha pubblicato un dossier dal titolo “Il virus della disuguaglianza” (oxfamitalia.org) che fotografa una situazione mondiale dove “le 1.000 persone più ricche del mondo hanno recuperato in appena nove mesi tutte le perdite che avevano accumulato per l’emergenza Covid-19, mentre i piùper riprendersi dalle catastrofiche conseguenze economiche della pandemia potrebbero impiegare più di 10 anni”. Mentre, per l’Italia, il rapporto DisuguItalia, sempre di Oxfam, denuncia che “a metà 2019 – secondo gli ultimi dati disponibili – il top 10% (in termini patrimoniali) della popolazione italiana possedeva oltre 6 volte la ricchezza della metà più povera della popolazione. Allo scoppio dell’emergenza sanitaria il grado di resilienza economica delle famiglie italiane era estremamente diversificato, con poco più del 40% degli italiani in condizioni di ...