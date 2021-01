I nuovi episodi di Lupin arriveranno quest’estate (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nonostante qualche sterile polemica – per altro tutta italiana – abbia cercato di accusarla di revisionismo storico (per aver messo un attore nero a interpretare non un personaggio letterario, bensì una figura che a lui s’ispira), la serie Netflix Lupin ha avuto un enorme riscontro nelle ultime settimane. Diffusa lo scorso gennaio sulla piattaforma di streaming, questa produzione originale francese vede Omar Sy, divenuto celebre per Quasi amici, interpretare Assane Diop, giovane uomo trasformatosi in ladro per vendicarsi di un’ingiustizia che ha segnato la sua vita. L’ispirazione, appunto, è quella dei libri di Arsenio Lupin scritti da Maurice Leblanc, ovviamente reinterpretati in chiave contemporanea e metaletteraria. Dato la chiave di lettura avvincente con cui la vicenda è narrata, molti spettatori si sono lamentati di essere stati lasciati col ... Leggi su wired (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nonostante qualche sterile polemica – per altro tutta italiana – abbia cercato di accusarla di revisionismo storico (per aver messo un attore nero a interpretare non un personaggio letterario, bensì una figura che a lui s’ispira), la serie Netflixha avuto un enorme riscontro nelle ultime settimane. Diffusa lo scorso gennaio sulla piattaforma di streaming, questa produzione originale francese vede Omar Sy, divenuto celebre per Quasi amici, interpretare Assane Diop, giovane uomo trasformatosi in ladro per vendicarsi di un’ingiustizia che ha segnato la sua vita. L’ispirazione, appunto, è quella dei libri di Arsenioscritti da Maurice Leblanc, ovviamente reinterpretati in chiave contemporanea e metaletteraria. Dato la chiave di lettura avvincente con cui la vicenda è narrata, molti spettatori si sono lamentati di essere stati lasciati col ...

