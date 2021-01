I nuovi colori dell’Italia, è ufficiale: 4 Regioni cambiano fascia (Di venerdì 29 gennaio 2021) "Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio", dice il ministero. Dopo le modifiche volute dal governo, in seguito alle nuove indicazioni del cts, sono cambiati i criteri di assegnazione delle zone. L’assegnazione a una certa fascia dura almeno due settimane prima che si possano rallentare le misure di contenimento. (Continua..) Al contrario, in caso di peggioramento della situazione epidemiologica, le Regioni possono essere declassate in una zona con misure più restrittive anche prima delle due settimane. Conta l'Rt, cioè l'indice di contagiosità – e dunque si entra in zona rossa con Rt pari o sopra 1,25 nel suo valore minimo; in zona arancione con Rt pari o sopra 1; in zona gialla con Rt ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 29 gennaio 2021) "Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio", dice il ministero. Dopo le modifiche volute dal governo, in seguito alle nuove indicazioni del cts, sono cambiati i criteri di assegnazione delle zone. L’assegnazione a una certadura almeno due settimane prima che si possano rallentare le misure di contenimento. (Continua..) Al contrario, in caso di peggioramento della situazione epidemiologica, lepossono essere declassate in una zona con misure più restrittive anche prima delle due settimane. Conta l'Rt, cioè l'indice di contagiosità – e dunque si entra in zona rossa con Rt pari o sopra 1,25 nel suo valore minimo; in zona arancione con Rt pari o sopra 1; in zona gialla con Rt ...

