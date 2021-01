I nuovi colori delle regioni | chi va in zona rossa | arancione e gialla Dal 31 gennaio l’Italia cambia

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Sono 13.574 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 29, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 477 morti, che portano il totale a 87.858 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di covid 19. Nel complesso sono stati effettuati 268.750 tamponi, per un indice di positività che oggi si attesta al 5,05%. In terapia intensiva sono attualmente ricoverate 2.270 persone (-18 da ieri), 19.879 i guariti (in totale 1.973.388). Per quanto riguarda la distribuzione regionale deicasi, se ne contano 1.900 in Lombardia, 1.320 in Emilia Romagna e 1.175 in Campania. In Toscana sono 594 i positivi in più rispetto a ieri (592 confermati con tampone molecolare e 2 da test rapido antigenico). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 133.343 i casi di ...