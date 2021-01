I documenti nascosti di Solvay sui danni causati dai PFAS: l’accusa di EWG (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alla luce una verità, quella che una delle più importanti aziende produttive di bicarbonato, la Solvay, avrebbe nascosto documenti segreti che attesterebbero i danni causati dai PFAS. La sigla sta a indicare “Sostanze Perfluoro Alchiliche (acidi perfluoroacrilici)” una serie di composti chimici utilizzati prevalentemente in campo industriale: acidi molto forti usati in forma liquida. “Gettyimages”Per anni, Solvay, famosa ditta belga di produzione del bicarbonato, avrebbe fatto si che i test sui rischi per la salute delle “Forever Chemical”, sostanze come i PFAS, dannose sia per l’uomo, sia per la specie animale. Queste sono le accuse che EWG, una organizzazione senza scopo di lucro, in cui operano un gruppo di attivisti americani specializzato in ricerca e sostegno ... Leggi su ck12 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alla luce una verità, quella che una delle più importanti aziende produttive di bicarbonato, la, avrebbe nascostosegreti che attesterebbero idai. La sigla sta a indicare “Sostanze Perfluoro Alchiliche (acidi perfluoroacrilici)” una serie di composti chimici utilizzati prevalentemente in campo industriale: acidi molto forti usati in forma liquida. “Gettyimages”Per anni,, famosa ditta belga di produzione del bicarbonato, avrebbe fatto si che i test sui rischi per la salute delle “Forever Chemical”, sostanze come i, dannose sia per l’uomo, sia per la specie animale. Queste sono le accuse che EWG, una organizzazione senza scopo di lucro, in cui operano un gruppo di attivisti americani specializzato in ricerca e sostegno ...

