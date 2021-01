I dati sul coronavirus in Italia di oggi, venerdì 29 gennaio (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 13.574 nuovi casi positivi da coronavirus e 477 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 22.667 (399 in meno di ieri), di cui 2.270 nei reparti di terapia intensiva (18 Leggi su ilpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 13.574 nuovi casi positivi dae 477 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 22.667 (399 in meno di ieri), di cui 2.270 nei reparti di terapia intensiva (18

