I dati silenziano i NoVax: al Bambino Gesù il 100 per cento dei vaccinati ha svilppato anticorpi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Si mettano l'anima in pace i NoVax, perché dati elaborati dall'ospedale di Roma Bambino Gesù smentiscono le loro (folli) tesi. Si tratta di un monitoraggio elaborato dal presidio sanitario di Roma: a 7 giorni dalla somministrazione della seconda dose su operatori che non hanno mai contratto il covid, il 100 per cento dei vaccinati ha sviluppato gli anticorpi contro il Covid. E ne hanno prodotti così tanti da avere un numero di anticorpi mille volte superiore alla popolazione negativa (non vaccinata) al covid. E quindi un elevato tasso di potenziale protezione dal virus. Lo studio è stato condotto su 3mila operatori, a cui è stato iniettato il vaccino Pfizer-BionTech: a 21 giorni dalla prima somministrazione del vaccino, il 99 per ...

