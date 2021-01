«I contagi reali in Italia sono il 50% in più», il report riservato dell’intelligence frena le possibili riaperture (Di venerdì 29 gennaio 2021) Secondo un report dei servizi segreti Italiani consegnato al premier Giuseppe Conte, il numero dei contagi di Coronavirus finora riportati quotidianamente dal ministero della Salute è stato ampiamente sottovalutato. Il documento citato da Repubblica riporta che nei monitoraggi giornalieri manca almeno il 40-50% dei casi reali sul territorio nazionale. Effetto, spiegano le agenzie di intelligence, del «calo del numero dei tamponi, avvenuto a metà novembre 2020» e poi del «calcolo dei tamponi fatti per confermare l’avvenuta guarigione». La falla nel sistema di monitoraggio si sarebbe allargata con l’introduzione dei tamponi rapidi nei conteggi, che «ha reso impossibile un confronto con le serie storiche passate». La confusione è aumentata sui mancati tamponi che si sarebbero dovuti fare alla fine della quarantena per ... Leggi su open.online (Di venerdì 29 gennaio 2021) Secondo undei servizi segretini consegnato al premier Giuseppe Conte, il numero deidi Coronavirus finora riportati quotidianamente dal ministero della Salute è stato ampiamente sottovalutato. Il documento citato da Repubblica riporta che nei monitoraggi giornalieri manca almeno il 40-50% dei casisul territorio nazionale. Effetto, spiegano le agenzie di intelligence, del «calo del numero dei tamponi, avvenuto a metà novembre 2020» e poi del «calcolo dei tamponi fatti per confermare l’avvenuta guarigione». La falla nel sistema di monitoraggio si sarebbe allargata con l’introduzione dei tamponi rapidi nei conteggi, che «ha reso impossibile un confronto con le serie storiche passate». La confusione è aumentata sui mancati tamponi che si sarebbero dovuti fare alla fine della quarantena per ...

