I Cheap Trick annunciano il nuovo album (Di venerdì 29 gennaio 2021) . Il titolo del disco (uno dei più attesi di quest'anno) sarà "In Another World" e sarà pubblicato dalla BMG. E' lo stesso gruppo che ha postato poche ora fa un breve messaggio sui propri canali social. Lo riportiamo integralmente qui di seguito. I Cheap Trick annunciano il nuovo L'articolo proviene da Webmagazine24.

