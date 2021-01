“Ho preso il Covid a poco dal parto”. Momento choc per l’amato volto televisivo: “Pregate per me” (Di venerdì 29 gennaio 2021) La migliore delle notizie che si fonde brutalmente con la peggiore delle notizie. È questa la terribile vicenda che di recente ha abbracciato la vita di Alessandra De Angelis. L’influencer, sposata con Emanuele D’avanzo, nella scorsa giornata ha appreso di essere positiva al virus che sta affliggendo l’intero globo, il Covid. Lo ha annunciato attraverso il suo canale Instagram, stravolta e completamente in lacrime. La notizia, già orrenda in sé, ha una notevole aggravante. L’ex concorrente di Temptation Island Alessandra De Angelis è anche in dolce attesa. Non solo, essendo alla 37esima settimana, la gravidanza è effettivamente agli sgoccioli. La futura terzogenita di Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo ha già un nome, si chiamerà Adria Maria. La influencer ha appreso di aver contratto il virus a in seguito ad essersi ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 29 gennaio 2021) La migliore delle notizie che si fonde brutalmente con la peggiore delle notizie. È questa la terribile vicenda che di recente ha abbracciato la vita di Alessandra De Angelis. L’influencer, sposata con Emanuele D’avanzo, nella scorsa giornata ha apdi essere positiva al virus che sta affliggendo l’intero globo, il. Lo ha annunciato attraverso il suo canale Instagram, stravolta e completamente in lacrime. La notizia, già orrenda in sé, ha una notevole aggravante. L’ex concorrente di Temptation Island Alessandra De Angelis è anche in dolce attesa. Non solo, essendo alla 37esima settimana, la gravidanza è effettivamente agli sgoccioli. La futura terzogenita di Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo ha già un nome, si chiamerà Adria Maria. La influencer ha apdi aver contratto il virus a in seguito ad essersi ...

Agenzia_Ansa : #Covid, Ursula #VonderLeyen: #AstraZeneca ha preso impegni vincolanti. La presidente della Commissione #Ue: 'Il con… - LegaSalvini : ?????? ARCURI CI HA PRESO IN GIRO ANCHE SUI CENTRI PER I VACCINI - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, Ursula #VonderLeyen: #AstraZeneca ha preso impegni vincolanti. La presidente della Commissione #Ue: 'Il contratto… - StefanoSabati17 : RT @tempoweb: Pochi, costosi e in ritardo. Ecco il nuovo bluff dei centri vaccinali di #Arcuri #COVID19 #coronavirus #vaccino - Anna280511823 : @biif @ReginaNera6 A parte una signora nessuno dei miei conoscenti, parenti,amici , vicini di casa ha preso il Cov… -