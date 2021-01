(Di venerdì 29 gennaio 2021)con il nuovo("non è il sequel di '20', ma è un upgrade" come spiega lui stesso) toglie lo scettro ache era da quattro settimane saldamente in testa e slitta al secondo ...

iconanews : Hit parade, Capo Plaza detronizza Sfera Ebbasta - giornaleradiofm : Hit parade, Capo Plaza detronizza Sfera Ebbasta: (ANSA) - ROMA, 29 GEN - Capo Plaza con il nuovo Plaza ('non è il s… - Katiuscia_Ruiz : 'Hit Parade Italia' - GENNAIO 2021 - Conduce Katiuscia Ruiz ???? ??????CLICCA SULL'IMMAGINE O SUL LINK PER ASCOLTARE -… - IdaFava : RT @mariobianchi18: Il #29gennaio 1924 nasceva #EnricoSimonetti. Artista poliedrico: pianista, compositore, attore, umorista, direttore d'… - mariobianchi18 : Il #29gennaio 1924 nasceva #EnricoSimonetti. Artista poliedrico: pianista, compositore, attore, umorista, direttor… -

Ultime Notizie dalla rete : Hit parade

Agenzia ANSA

Capo Plaza con il nuovo Plaza ("non è il sequel di '20', ma è un upgrade" come spiega lui stesso) toglie lo scettro a Sfera Ebbasta che era da quattro settimane saldamente in testa e slitta al secondo ...Case auto: fattore pandemia Certo che il Covid ha pesato, eccome. L'azienda giapponese guidata da Akio Toyoda è riuscita a fare meglio della sua rivale tedesca nel contenere gli effetti ...Capo Plaza con il nuovo Plaza ("non è il sequel di '20', ma è un upgrade" come spiega lui stesso) toglie lo scettro a Sfera Ebbasta che era da quattro settimane saldamente in testa e slitta al secondo ...Donatella Rettore è una delle cantanti più celebri e amate della storia della musica italiana. Autrice di veri e propri successoni da Hit Parade, letteralmente consumati nel corso degli anni. Singoli ...