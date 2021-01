Harry Kane: l’attaccante rischia lo stop? (Di venerdì 29 gennaio 2021) Harry Kane, “l’uragano” del Tottenham, rischia lo stop. l’attaccante inglese continua ad avere problemi con le caviglie. Durante la partita di Premier League contro il Liverpool, Kane si è infortunato e ora Mourinho rischia di avere un’assenza molto importante in squadra. In questo momento uno degli obiettivi principali degli Spurs è quello di entrare nella zona europea e di conquistarsi un posto in Champions League. Ora occupano la sesta posizione con 36 punti. Tottenham – Liverpool in campo per lo scontro spettacolo Harry Kane, come farà ora Mourinho? Harry Kane è uno dei giocatori – pilastro del Tottenham. l’attaccante dalle giocate incredibili rischia ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 29 gennaio 2021), “l’uragano” del Tottenham,loinglese continua ad avere problemi con le caviglie. Durante la partita di Premier League contro il Liverpool,si è infortunato e ora Mourinhodi avere un’assenza molto importante in squadra. In questo momento uno degli obiettivi principali degli Spurs è quello di entrare nella zona europea e di conquistarsi un posto in Champions League. Ora occupano la sesta posizione con 36 punti. Tottenham – Liverpool in campo per lo scontro spettacolo, come farà ora Mourinho?è uno dei giocatori – pilastro del Tottenham.dalle giocate incredibili...

Harry Kane continua ad avere problemi con le caviglie. Il capitano del Tottenham ha già sofferto di problemi simili nelle scorse stagioni.

Tottenham, per Kane infortuni alle caviglie: ecco quanto starà fuori

Dovrà fermarsi per qualche settimana Harry Kane, vittima di un doppio problema alle caviglie, tale da alzare bandiera bianca contro il Liverpool: nella sfida contro i Reds l'attaccante del Tottenham è ...

Dovrà fermarsi per qualche settimana Harry Kane, vittima di un doppio problema alle caviglie, tale da alzare bandiera bianca contro il Liverpool: nella sfida contro i Reds l'attaccante del Tottenham è ...