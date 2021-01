Ha vinto la quinta colonna renziana annidata nel Pd. Mentre Zingaretti diceva Conte o voto, mezzo partito giocava per Italia Viva (Di venerdì 29 gennaio 2021) C’è una quinta colonna di renziani che è molto attiva dentro il Pd per consentire il ritorno in maggioranza del senatore toscano. E tutto questo in barba alla linea ufficiale del partito democratico. Ma il meccanismo perverso che si mette in moto è che finché c’è una trattativa in corso i renziani in Italia Viva non percepiscono la possibilità che si torni davvero al voto e quindi non abbandonano la barca lasciando Matteo Renzi al suo destino. Questo, oltretutto, scredita la figura del segretario Nicola Zingaretti che invece ha sostanzialmente chiuso a Renzi. Dunque si tratta di un problema esclusivamente interno al partito democratico che neppure la recente direzione nazionale del partito è riuscita a sciogliere. In tutto questo i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 29 gennaio 2021) C’è unadi renziani che è molto attiva dentro il Pd per consentire il ritorno in maggioranza del senatore toscano. E tutto questo in barba alla linea ufficiale deldemocratico. Ma il meccanismo perverso che si mette in moto è che finché c’è una trattativa in corso i renziani innon percepiscono la possibilità che si torni davvero ale quindi non abbandonano la barca lasciando Matteo Renzi al suo destino. Questo, oltretutto, scredita la figura del segretario Nicolache invece ha sostanzialmente chiuso a Renzi. Dunque si tratta di un problema esclusivamente interno aldemocratico che neppure la recente direzione nazionale delè riuscita a sciogliere. In tutto questo i ...

michelerizzi3 : RT @the_fourty: @edosyloslabini @CulturaIdentita La cosa più incredibile è il PD, che governa da vent'anni pur non avendo mai vinto le elez… - miniseokki : quinta categoria: WHO IS MOST LIKELY TO GET IN A FIGHT? ?? ?? ?? CONGRATULAZIONI @ftvmon per aver vinto con il 100%!… - the_fourty : @edosyloslabini @CulturaIdentita La cosa più incredibile è il PD, che governa da vent'anni pur non avendo mai vinto… - EmanueLazio : @tania_andreano Fa parte della squadra, quella stessa che Milinkovic definisce famiglia. La squadra che oggi ha vin… - Crocket81893187 : @dr91j Come del resto il Bayern, il quale ha vinto la quinta champions con gli sconosciuti Davies e gnabry.... La s… -

Ultime Notizie dalla rete : vinto quinta Ha vinto la quinta colonna renziana annidata nel Pd. Mentre Zingaretti diceva Conte o voto, mezzo partito giocava per Italia Viva | LA NOTIZIA LA NOTIZIA Coppa America, Luna Rossa (vince o perde) contro American Magic nelle prime due regate della semifinale di Prada Cup

Luna Rossa ha vinto la prima regata di semifinale della Prada Cup ... Gli italiani hanno ancora ampliato il divario a 58 secondi alla quinta boa; subito dopo American Magic ha accusato un problema ...

Vela, Luna Rossa vince le prime due regate di semifinale Prada Cup

Luna Rossa ha vinto le prime due regate di semifinale della Prada Cup, che la vede contrapposta ad American Magic nelle acque della baia di Auckland, in Nuova Zelanda. Due vittorie decisamente agevoli ...

Luna Rossa ha vinto la prima regata di semifinale della Prada Cup ... Gli italiani hanno ancora ampliato il divario a 58 secondi alla quinta boa; subito dopo American Magic ha accusato un problema ...Luna Rossa ha vinto le prime due regate di semifinale della Prada Cup, che la vede contrapposta ad American Magic nelle acque della baia di Auckland, in Nuova Zelanda. Due vittorie decisamente agevoli ...