Ha ucciso moglie e figlio Il biglietto lasciato dall' uomo | Vi porto via con me

Ha lasciato un biglietto, "vi porto via con me", Alexandro Riccio, il 39enne che nella notte ha ucciso la moglie Teodora, sua coetanea, e il figlio Ludovico di 5 anni. Nel manoscritto, secondo quanto si apprende, l'uomo si dice deluso per il rapporto di coppia e dichiara tutto il suo amore per le due vittime. Prima di buttarsi dal balcone di casa, l'uomo ha tentato di tagliarsi le vene dei polsi e poi si è buttato dal balcone, procurandosi la frattura di una vertebra, oltre a sterno e caviglia. Avrebbe anche ingerito un liquido, per il quale sta per essere sottoposto a visita specialistica. La prognosi, al momento, è di 60 giorni.

