Guida tv Sabato 30 gennaio 2021 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv Sabato 30 gennaio Rai 1ore 18:45 L’Eredità ore 20:00 Tg1 ore 20:35 Affari Tuoi Viva Gli sposiore 23:05 Questo è un uomo Docufilm su Primo Levi Rai 2ore 19:40 NCIS Los Angeles ore 20:30 Tg2 ore 21:05 FBI 2×16 1a Tv ore 21:50 Blue Bloods 10×07 1a Tv ore 22:40 Instinct 1×04 ore 23:30 TG2 Dossier Rai 3ore 20:00 Blobore 20:30 Le Parole della Settimana ore 21:45 Un fantastico Via Vai Arnaldo Naldi è un uomo di 45 anni con un buon lavoro, una bella moglie e due figlie gemelle. Per un equivoco, da un giorno all’altro, si trova solo e cacciato di casa. Ma Arnaldo, invece di disperarsi, coglie l’occasione per reinventarsi e uscire dal piattume della sua vita tranquilla. ore 23:25 TgR Canale 5ore 18:45 Caduta Libera ore 20:00 Tg5 ore 20:35 Striscia la notizia (show) ore 21:20 C’è posta ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 29 gennaio 2021) Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTv30Rai 1ore 18:45 L’Eredità ore 20:00 Tg1 ore 20:35 Affari Tuoi Viva Gli sposiore 23:05 Questo è un uomo Docufilm su Primo Levi Rai 2ore 19:40 NCIS Los Angeles ore 20:30 Tg2 ore 21:05 FBI 2×16 1a Tv ore 21:50 Blue Bloods 10×07 1a Tv ore 22:40 Instinct 1×04 ore 23:30 TG2 Dossier Rai 3ore 20:00 Blobore 20:30 Le Parole della Settimana ore 21:45 Un fantastico Via Vai Arnaldo Naldi è un uomo di 45 anni con un buon lavoro, una bella moglie e due figlie gemelle. Per un equivoco, da un giorno all’altro, si trova solo e cacciato di casa. Ma Arnaldo, invece di disperarsi, coglie l’occasione per reinventarsi e uscire dal piattume della sua vita tranquilla. ore 23:25 TgR Canale 5ore 18:45 Caduta Libera ore 20:00 Tg5 ore 20:35 Striscia la notizia (show) ore 21:20 C’è posta ...

softsanie : daehyeon che guida con gli altri dietro mi dà troppo le vibes di quello che scarrozza la gente a casa il sabato serAJEJDDJDKRH - trentinovolley : ???? | GUIDA ALLA PARTITA Tutto quello che c'è da sapere sulla semifinale di #DelMonteCoppa Italia 2021 di sabato a… - EMD112_it : ?? Siamo lieti di presentare il nuovo corso #BLSD (con Linee Guida “anti COVID-19”) organizzato da Rete Emergenze O… - Silvia_Mio86 : RT @ConteZero76: Franceschini dice che Sanremo non può andare in onda con il pubblico perché è contro le norme AntiCovid. Sempre Franceschi… - mariamacina : RT @ConteZero76: Franceschini dice che Sanremo non può andare in onda con il pubblico perché è contro le norme AntiCovid. Sempre Franceschi… -

Ultime Notizie dalla rete : Guida Sabato Zona gialla, sollievo per i locali «Però basta con il tira e molla»

... essendo consentito solo il servizio a pranzo, apriremo al sabato e alla domenica, perché nei ... A Camogli, Paolo Carassale , con Gerardo Giordano e Franco Podestà alla guida del bar Primula e del ...

Diretta/ Torino Fiorentina (risultato 0 - 0) video streaming tv: palo di Vlahovic!

...avevano dunque avuto l'onore di aprire una Serie A molto particolare alle ore 18.00 di sabato 19 ... Dall'altra parte il Toro è partito nell'era Nicola, che ha preso il posto di Giampaolo alla guida ...

Giovedì e venerdì in zona “gialla”, sabato e domenica “arancione” - La Guida LaGuida.it Primavera, sabato il Cosenza ospita il Lecce

I lupacchiotti di Emanuele Ferraro nella sesta giornata di campionato dovranno vedersela contro la capolista guidata da Vito Grieco Archiviata la prima sconfita stagionale contro il Napoli la primaver ...

Covid: concluso screening su studenti Messinesi

Si è conclusa la campagna di screening della popolazione scolastica messinese, organizzata dall'Asp su input dell'ufficio commissariale guidato da Maria Grazia Furnari, in collaborazione con il comune ...

... essendo consentito solo il servizio a pranzo, apriremo ale alla domenica, perché nei ... A Camogli, Paolo Carassale , con Gerardo Giordano e Franco Podestà alladel bar Primula e del ......avevano dunque avuto l'onore di aprire una Serie A molto particolare alle ore 18.00 di19 ... Dall'altra parte il Toro è partito nell'era Nicola, che ha preso il posto di Giampaolo alla...I lupacchiotti di Emanuele Ferraro nella sesta giornata di campionato dovranno vedersela contro la capolista guidata da Vito Grieco Archiviata la prima sconfita stagionale contro il Napoli la primaver ...Si è conclusa la campagna di screening della popolazione scolastica messinese, organizzata dall'Asp su input dell'ufficio commissariale guidato da Maria Grazia Furnari, in collaborazione con il comune ...