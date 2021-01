Grottaminarda | Domenico Carrara ritrovato privo di vita

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – E’ stato rinvenuto senza, il 33enne originario di, ma residente a Bienno. A farlo sapere è una breve nota proprio del Soccorso Alpino in cui si segnalava solo l’avvistamento senza altri dettagli sulla dinamica e le condizioni di salute. “Rinvenuto un corpodi, ma le operazioni di recupero sono ancora in corso”. Nelle prossime ore saranno le forze dell’ordine a far luce sul decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

...Mauro Orlando che ha cercato di portare conforto alla famiglia di. Quest'ultima è consapevole della affettuosa vicinanza dell'Amministrazione comunale e di tutta la Comunità di...Mauro Orlando che ha cercato di portare conforto alla famiglia di. Quest'ultima è consapevole della affettuosa vicinanza dell'Amministrazione comunale e di tutta la Comunità diE’ stato ritrovato senza vita sui monti di Bienno (Brescia) in Valcamonica, Domenico Carrara, il 33enne bidello di Grottaminarda di cui non si avevano più notizie dal 24 gennaio. Dell’uomo ...Ritrovato senza vita, sui monti di Bienno (Brescia) in Valcamonica, il corpo di Domenico Carrara, il 33enne membro del personale Ata in una scuola di Grottaminarda. Del giovane non si avevano più noti ...